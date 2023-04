E' la notte della Rari, è la notte di Savona. Alle 19 scatta la finale di andata di Len Euro Cup

E' stato un lungo e magico percorso di avvicinamento quello che ha vissuto la Bper Rari Nantes Savona verso la finale di andata di Len Euro Cup.

La squadra diretta da Alberto Angelini ha avuto un rapporto magico con la rassegna europea in questa stagione: basta infatti riavvolgere il nastro e rivivere le partite contro Ortigia e Trieste per percepire il rapporto incantato che i biancorossi hanno avuto con la competizione continentale.

Segnali? Presto per dirlo, ma il team del presidente Polti dovrà più proisacamente fare affidamento a quelle che sono le proprie qualità, quei valori tecnici e valoriali che hanno permesso alla Rari di rifiorire dai momenti più bui, ripresentandosi ai nastri di partenza delle competizioni più prestigiose.

Per tornare alle ultime finali bisogna tornare all'alba della seconda decade del nuovo millennio: un'altra epoca, anche per la pallanuoto all'ombra della Torretta, ma per questo motivo la finalissima conquistata grazie al gol del portiere Nicosia appare ancora più preziosa.

Il Vasas è forte, attenzione, ma capitan Rizzo (finalmente di nuovo in acqua) e compagni hanno le qualità per poter mettere in difficoltà l'armata magiara. Quando i ragazzi di Angelini sanno alzare ritmo e qualità delle proprie giocate diventano difficilmente contenibili per qualsiasi avversario.

La sfida di questa sera alla Zanelli rappresenta una bella opportunità anche per Savona. Troppe volte pronta ad autocommiserarsi, non solo nello sport, ma su innumerevoli altri fronti. Una bella iniezione di orgoglio, a partire dalle tribune piene dell'impianto di Corso Colombo, non farebbe certo male.

Il fischio d'inizio è fissato alle ore 19. I biglietti potranno essere acquistati a partire dalle 17:00 nell'atrio della piscina Zanelli (10 euro, ingresso grauito per gli under 16).

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Jaume Teixido (Spagna) e Stanko Ivanovski (Montenegro). Il Delegato Len sarà Gadi Schwartz (Israele).