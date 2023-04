Calcio. Eccellenza: Albenga a un passo dalla meta, Cairese-Imperia la sfida degli ex, Finale per restare ancora a galla: alle 15.00 si gioca la quart'ultima giornata di campionato

Separate da pochi chilometri, ma con umori diametralmente opposti a quattro giornate dalla fine del campionato: per Albenga e Finale è quasi tempo di tirare le somme definitive, ma se in casa ingauna si prepara la festa per il ritorno in Serie D, all'ombra del "Borel" la retrocessione in Promozione sembra ormai dietro l'angolo.

Per la capolista, che conserva sempre un prezioso +7 sulla Lavagnese, la sfida interna contro il Canaletto pare nascondere pochissime insidie, con la Serie D pronta a diventare realtà in caso di contemporanea sconfitta interna della Lavagnese (ipotesi comunque complicata) contro il Rapallo, mentre i giallorossi, precipitati all'ultimo posto dopo la serie negativa di risultati dell'ultimo periodo, devono battere il Baiardo (e sperare anche in risultati favorevoli sugli altri campi) per restare aggrappati a un filo sempre più sottile.

In Val Bormida andrà invece in scena l'attesa sfida tra Cairese e Imperia, con gli ex gialloblu Saviozzi e Solari pronti a tornare al "Brin" in una gara che profuma di semplice spareggio in chiave terzo posto, con i playoff che, per entrambe le squadre, sembrano essere ormai sfumati.