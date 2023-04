Calcio. Prima Categoria B: Spotornese in finale playoff! La perla di Carminati piega il Multedo a un passo dai supplementari

SPOTORNESE - MULTEDO 1-0 (92' Carminati)

FINISCE QUI! SPOTORNESE IN FINALE PLAYOFF CON IL PRA! Multedo ko in pieno recupero, decide il gran gol di Carminati al 92'

95' parapiglia in campo per un pallone buttato in campo dalla panchina di casa, Dorigo chiede scusa cercando di riportare la calma

94' Multedo all'arrembaggio nel tentativo di agguantare quei supplementari che sembravano ormai scritti, punizione di Perucchio allontanata dalla difesa biancazzurra

92' CARMINATI! LA SPOTORNESE E' IN VANTAGGIO! Destro improvviso dalla lunga distanza da parte del numero dieci biancazzurro, pallone all'angolino con Parodi immobile al centro dei pali. E' la rete che può regalare la finale alla squadra di Dorigo

90' si andrà avanti fino al 95'

88' Ottonello ammonito per il fallo su Mazzei, pochi secondi prima dell'indicazione del recupero

84' Farina rileva Becciu, altro cambio ordinato da Bazzigalupi

80' Giulianino di potenza calcia in diagonale senza inquadrare lo specchio, pallone di poco alto sopra la traversa. Più spazi da una parte all'altra, ma i supplementari si avvicinano sempre di più

77' Filippi in presa alta nuovamente padrone dell'area piccola, ammonito nel frattempo Greco

75' Frulli per Chirivino tra i genovesi, Dorigo inserisce invece Basso e Polito al posto di Crovella e Colombino

73' Bellicchi fermato in posizione di offside dopo lo scavetto di Vignon, nessuna protesta da parte di giocatori e panchina del Multedo

68' Becciu rimane a terra dopo uno scontro con Filippi, nulla di grave per l'esterno genovese

62' Ottonello suona la carica ai suoi, fase delicata della partita, dove un episodio potrebbe risultare decisivo ai fini della qualificazione alla finalissima

60' espulso per proteste un componente della panchina del Multedo, che non aveva gradito, insieme a mister Bazzigalupi, il fuorigioco chiamato a Becciu pronto a mettere in mezzo la sfera dalla destra

59' ci vuole la grande parata di Filippi per neutralizzare il velenoso mancino di Mazzei, altro giro dalla bandierina a favore dei granata

56' iniziano ad aprirsi spazi interessanti per le ripartenze dei padroni di casa, Ferrotti al limite cerca il destro a giro, ma la sfera non prende la traiettoria giusta spegnendosi abbondantemente a lato

55' Colombino si libera bene sulla destra mettendo in mezzo un pallone interessante che Bogarin non riesce ad impattare al meglio, sfera sbucciata che non crea problemi alla porta genovese

53' più Multedo che Spotornese in questo avvio di ripresa, è la squadra di Bazzigalupi che deve a tutti i costi portare a casa il risultato pieno (entro il 120') per strappare il pass che porta alla finale playoff con il Pra

52' Mazzei calcia sul primo palo, ma la sfera termina sull'esterno della rete dando solamente l'illusione ottica del gol

51' Zhuzhi saltato da Vignon strattona l'avversario rimediando un inevitabile giallo, punizione per i genovesi da posizione interessante

47' Cosentino sulla linea salva la porta della Spotornese allontanando di testa il pallone incornato da Giulianino sul secondo palo

46' si ricomincia! Subito un corner a favore del Multedo

SECONDO TEMPO

Finisce la prima frazione di gioco al "Ruffinengo" dopo cinque minuti di recupero, partita fin qui tutt'altro che memorabile, ma si sente il peso della posta in palio. 0-0 il parziale, tra poco il racconto della ripresa

45'+5' Greco mette in mezzo un gran pallone per Ferrotti che, a pochi passi dalla porta, colpisce in pieno il portiere Parodi, occasionissima proprio al tramonto del primo tempo

45'+3' ammonito Mukaj, intervento in ritardo su Bogarin, altro piazzato a favore dei biancazzurri

45' qualche scintilla dopo uno scontro a metà campo tra Crovella e Perucchio, Dimaria interviene riportando subito la calma

42' Perucchio col mancino va direttamente in porta, traiettoria centrale che termina di poco alta con Filippi comunque in totale controllo

41' Bogarin commette fallo su Giulianino al limite dei sedici metri, chance su palla inattiva per la formazione di Bazzigalupi

34' non ce la fa però a proseguire il centrocampista biancazzurro, al suo posto entra Lione

32' rientra in campo Orcino, in un match dove non si registrano ancora occasioni da rete significative

30' notevole la fisicità di Bellicchi in mezzo al campo, duro contrasto proprio con Orcino colpito al capo. Interviene la panchina di casa per verificare le condizioni del giocatore della Spotornese

29' il centrocampista ex Carcarese pesca Greco sul secondo palo, conclusione volante che diventa un assist per Ferrotti, pescato però in posizione di fuorigioco dal direttore di gara

28' risponde Orcino sul versante opposto, pallone nuovamente deviato sul fondo, secondo tiro dalla bandierina per la squadra di Dorigo

26' ci prova il Multedo con il sinistro da fuori di Mazzei, respinge la difesa biancazzurra

24' Crovella sbaglia il cross dalla sinistra, partita sempre bloccata al "Ruffinengo"

22' Orcino trova di nuovo la testa di Bellicchi, costretto questa volta a rifugiarsi in calcio d'angolo

21' Zhuzhi in velocità si accentra trovando il fallo e il calcio di punizione, distanza comunque significativa rispetto alla porta di Parodi

15' il Multedo prova ad alzare il baricentro gestendo maggiormente il possesso, Mazzei mette in mezzo un bel pallone che Filippi allontana con i pugni

9' punizione a favore della Spotornese dal vertice sinistro dell'area di rigore, traversone di Orcino respinto di testa da Bellicchi

6' avvio equilibrato, ricordiamo che in caso di parità al novantesimo si procederà con i supplementari, ma nell'ipotesi di equilibrio anche al 120' sarà decretata vincente la Spotornese in quanto meglio posizionata al termine della regular season

1' si parte! Spotornese in tenuta biancazzurra, Multedo nella tradizionale casacca granata. Clima caldo in tribuna, con tifo organizzato da una parte all'altra

PRIMO TEMPO:

Formazioni :

SPOTORNESE: Filippi, Zhuzhi, Crovella, Greco, Ottonello, Cosentino A., Bogarin, Orcino, Ferrotti, Carminati, Colombino

A disposizione : Marangon, Basso, Ferrigno, Chessa, Tomasi, Lione, Polito, Cossu, Intili

Allenatore : Dorigo

MULTEDO: Parodi J., Perucchio, Chirivino, Bellicchi, Parodi A., Mukaj, Vignon, Degl'Innocenti, Mazzei, Giulianino, Becciu

A disposizione : Cisternino, Sciandra, Cherici, Frulli, Vargiu, Farina, Tacchino, Ferrara, Divano

Allenatore : Bazzigalupi

Arbitro: Di Maria di Chiavari