Imperia calcio, ritorno amaro a Cairo per mister Solari: "La peggior prestazione da quando sono qua"

Al termine della partita tra Cairese e Imperia, terminata 4 a 0 per i padroni di casa, il mister neroazzurro Matteo Solari che tornava a Cairo Montenotte ha rilasciato al collega Daniele Siri addetto stampa dei gialloblu della Val Bormida, le seguenti dichiarazioni: "Quando perdi 4-0 c'è poco da dire, devi fare solo i complimenti agli avversari, si cerca di guardare alla prossima partita cercando di tirare fuori l'orgoglio. Nel primo tempo abbiamo fatto anche una buona partita ma non abbiamo concretizzato. Oggi abbiamo fatto la partita peggiore da quando sono a Imperia".

La svolta della partita la rete di Sassari? "La responsabilità quando si perde cosi è dell'allenatore. Posso guardare alle cose positive ma le cose negative oggi sono sicuramente superiori".

L'obiettivo a questo punto a 3 partite dalla fine per finire la stagione ? "Andiamo in campo ogni domenica per fare risultato e finire al meglio", conclude Solari.