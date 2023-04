Calcio, Cisano. Pellegrino e Sportelli non guideranno la Prima Squadra nella prossima stagione, sono arrivate le dimissioni

La nota dei due tecnici:

I sottoscritti Giuseppe PELLEGRINO e Alessandro SPORTELLI nella loro qualità di allenatori della prima squadra della società ASD Cisano, con la presente comunicano le proprie irrevocabili dimissioni volontarie, poiché non sussistevano più le condizioni per poter serenamente proseguire per l’anno venturo qualunque tipo di incarico.

Qualifichiamo il nostro intendimento come atto di responsabilità nei confronti della squadra, che ringraziamo per l’impegno profuso, lo staff, in particolare il nostro prezioso collaboratore Agostino Morchio, nonché la società in particolar modo il presidente Giovanni Raimondo e il dirigente Mattia Garofalo.

Auguriamo alla società ASD Cisano di proseguire al meglio il lavoro iniziato due anni fa dai sottoscritti, Mattia Garofalo e Carlo Dallapria.