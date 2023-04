Non è bastata la cavalcata nel girone di ritorno per permettere al Multedo di proseguire nel sogno playoff.

Ieri le speranze si sono spente sul tiro di Carminati all'88', permettendo così alla Spotornese di accedere alla finale interna del girone B con il Pra.

Non sono mancati i complimenti per i biancocelesti, rimarcando però alcuni fatti avvenuti in campo.