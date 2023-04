Canottaggio: Meeting Società area Nord, Velocior e Murcarolo sugli scudi

Il Meeting Società e Master area Nord, ospitato sabato e domenica dal campo di regata di Genova Pra’ grazie all’impegno del COL delle società liguri (capofila Rowing Club Genovese) con il coordinamento FIC Liguria, vede protagonisti equipaggi nostrani.

Velocior Spezia 1883 d’oro nel 4 senza Under 18 maschile grazie a Davide Capri, Manuel Quarinto, Mario Menchelli e Christopher Mammi e femminile grazie a Francesca Torri, Greta Spissu, Nora Di Monte e Aurora Romano. Vincono anche Capri e Quarinto nel 2 senza Under 18. La Sportiva Murcarolo va a segno nel doppio misto con Cesare Bozzo e Silvia Sciutto e nel singolo Over 17 con Filippo Falchetti, nel doppio Over 17 con Falchetti e Danilo Romanenko.

Rowing Club Genovese d’oro con Giada Bucci, Michele Rebuffo, Lorenzo Brusato e Alessandra Apone, con Leonardo De Palma (singolo Under 18). Vittoria anche per Irene Dominici nel doppio Under 18 misto Gavirate.

Gioia anche per l’otto Master dell’Elpis, composto da Bragoli, Consigliere, Dagnino, Bonfà,

Pavletic, De Paoli, Succi, Gazzale e dal timoniere Crimeni. Vittoria anche per Silvia Tripi nel doppio misto Flora. Elpis, Speranza e Murcarolo compongono il miglior 4 di coppia femminile over 17 con Cacciacarne, Bozzano, Podestà e Mikheieva.

Il genovese Matteo Crivello fa festa con i colori della Tritium nel 4 di coppia Over 17.