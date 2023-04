Calcio, Seconda Categoria B. Dego, il DS Rodino soddisfatto per la stagione: "Raggiunto gli obiettivi prefissati, peccato per i troppi infortuni"

Il sogno del Dego si è infranto nella semifinale playoff del campionato di Seconda Categoria B, con la sconfitta interna subìta contro la Rocchettese per 0-2.

Una sconfitta che non cancella però l'ottima stagione dei biancoblu come sottolinea il Direttore Sportivo Diego Rodino: "Siamo soddisfatti perché abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio anno arrivando terzi dietro a due squadre costruite per vincere il campionato. L’unico rammarico è che abbiamo avuti troppi infortuni".

Il Direttore guarda già al futuro e conferma tutti in blocco: "Il mister e più che confermato, anzi settimana prossima già ci mettiamo al lavoro per ripartire per il prossimo anno! La stagione per noi è molto buona, abbiamo un gruppo di ragazzi meravigliosi e uno spogliatoio veramente bello a viverlo: da parte della società abbiamo già riconfermato tutti i ragazzi".