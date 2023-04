Serie D Girone A. Il Giudice Sportivo. Una giornata di stop per Capra e Di Masi

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 15/ 4/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAGLIARDI GIORGIO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

GARE DEL 16/ 4/2023

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE BERNARDI ANDREA (CASTANESE)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DELLA VEDOVA MARCO (CASTANESE) Per avere rivolto gesto irriguardoso all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LIBERTAZZI ALBERTO (CHIERI)

GEREVINI RICCARDO (STRESA VERGANTE)

CAPRA EDOARDO (VADO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

DI MASI MANLIO (LIGORNA 1922)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MARCHETTI ALESSANDRO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

AZIZI BILARIO (ASTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR

ARECO LUCAS GABRIEL (BORGOSESIA CALCIO)

BONGANI GABRIELE (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

CIRRINCIONE ANDREA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

PER LEGGERE IL COMUNICATO COMPLETO CLICCA QUI