Torneo delle Regioni, Under 15. Delishi apparecchia, Malagrida segna: esordio ok per la Liguria

E' stata davvero una bella Liguria quella scesa in campo stamane nel match d'esordio del torneo delle Regioni.

I nostri portacolori hanno infatti concretizzato la supremazia nel corso del primo tempo durante la seconda frazione con la serpentina di Delishi, pronto a servire l'accorrente Malagrida.

Un gol tutto in salsa savonese, dato che l'assist man milita nella Cairese, mentre l'attaccante classe 2008 veste i colori del Vado.

Un ottimo avvio per la Liguria, così come per la Toscana, vincente 3-0 sulla Campania.

La classifica: