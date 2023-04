La Rapidissima 10K, tutti a caccia di record tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi

Affluiscono sempre più iscritti alla terza edizione de La Rapidissima 10k , la gara di 10 km che congiunge le località di Pietra Ligure e Borgio Verezzi e che si svolgerà domenica 23 aprile. La prova, inserita nel calendario nazionale Fidal, si propone di portare a correre sul velocissimo percorso ligure tantissimi corridori a caccia del proprio primato personale sulla distanza, proprio grazie all’estrema scorrevolezza del tracciato di gara.

Si prospettano gare molto incerte, in attesa dell’adesione di altri big. Hanno già dato la loro adesione Lhoussaine Oukhrid, il marocchino dell’Aeneas Run che è reduce dalla quinta piazza alla Mezza di Genova in 1h08’07”, unico a inserirsi nella nuvola di corridori kenyani ed etiopi. Con lui il mai domo Valerio Brignone (Cambiaso Risso), vera istituzione del podismo ligure senza dimenticare Andrea Aragno (Atl.Fossano ’75). La prova femminile non sarà da meno, con Mina El Kannoussi (Atl.Saluzzo) domenica sul podio a Genova in 1h25’47”, la più volte azzurra Valeria Roffino (FF.AA.) e Martina Rosati (Atl.Alba Docilia).

Ricordiamo che campioni uscenti della corsa sono il kenyano Eric Muthoni Riungu (nella foto) in 30’48” e l’etiope Addisalem Belay Tegegn in 33’54”. I corridori si cimenteranno sul circuito ormai noto di poco più di 3 km da ripetere per tre volte, con lo start da Viale della Repubblica a Pietra Ligure che verrà dato alle ore 9:30. La prova, intitolata alla memoria del giudice Fidal Giancarlo Negro, avrà il suo epicentro presso il centro polivalente di Via Nino Bixio, dove saranno ospitati tutti i servizi. Le iscrizioni possono essere effettuate fino a venerdì al costo di 15 euro, chi volesse provvedere sul posto dovrà versare 18 euro ai tavoli di segreteria, sabato dalle 15:00 alle 19:00 mentre domenica dalle 7:30 alle 9:00 si potrà solamente ritirare il pettorale.

A fine gara previsto un ampio ristoro al Centro Polivalente, mentre le docce saranno a disposizione presso il Palazzetto dello Sport in Viale della Repubblica. Anche quest’anno sono attese centinaia di concorrenti, sia per la prova agonistica che per quella non competitiva, per una gara già entrata nel novero delle classiche del Nord-Ovest italiano. La Rapidissima 10k è un evento Asd RunRivieraRun in collaborazione con i Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

La Rapidissima 10k sarà la terza prova del Grand Prix Liguria Running 2023 a cura del Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento.