Socrem Apeiron Savona, servizi funebri per ogni tipo di funerale: focus sulla cremazione

Socrem Apeiron ha le competenze e le caratteristiche umane specifiche per operare nel delicato settore dei funerali, nel pieno rispetto del dolore di chi oggi piange la perdita dell’affetto e del ricordo della persona defunta.

Oltre ai funerali religiosi o laici (leggi QUI e QUI), Socrem Apeiron si occupa con pluriennale esperienza della cremazione, che è un funerale normale a tutti gli effetti

La cremazione è una scelta semplice quanto sentita nel profondo. Se un tuo caro ha deciso per la cremazione a Savona, ha scelto la professionalità e l’affidabilità di Socrem Apeiron, che si occupa di tutte le pratiche inerenti la richiesta di concessione di cellette o loculi, di documentazioni per l’affido ai familiari e per la dispersione in natura o in aree cimiteriali. Le ceneri possono essere conservate in un’urna cineraria scelta dai familiari dall’assortimento interno.

Quando viene concessa l’autorizzazione alla cremazione?

Volontà espressa dal defunto mediante disposizione testamentaria

Iscrizione ad un’associazione certificata che prevede la cremazione dei propri associati (come la Socrem Ente Morale per la Cremazione di Savona)

In mancanza dei punti di cui sopra, la volontà del coniuge dei parenti più prossimi

“Il ricordo di un caro rimane intatto e immutato, impresso nella memoria di tutti coloro che lo hanno amato – spiega il titolare di Socrem Apeiron Savona -. La scelta della sepoltura o della cremazione è una scelta legata alla storia, al credo e alla personalità del defunto e dei suoi familiari. La cremazione è una scelta di dignità, radicata su emozioni profonde e contro ogni pregiudizio. È una scelta fondata su principi di civiltà, d’igiene e di mancato sfruttamento del suolo pubblico”.

Dispersione ceneri

Che venga scelta la dispersione delle ceneri o la loro conservazione in un’urna cineraria, è necessario seguire l’iter logistico e burocratico della cremazione e fare in modo che tutto sia a norma di legge. Socrem Apeiron Savona fornisce tutta l’assistenza di cui hai bisogno in questo delicato momento.

La dispersione delle ceneri è espressamente consentita nelle aree predisposte del cimitero scelto, in aree pubbliche individuate dai Comuni o in aree private, con l’autorizzazione, scritta, del proprietario. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso.

L'agenzia di onoranze funebri Socrem Apeiron si occupa di tutto ciò che riguarda l'organizzazione di un funerale a Savona, ma anche in tutta Italia e nel mondo, seguendo le precise richieste dei familiari e curando ogni minimo dettaglio. Organizzazione di tutte le fasi di qualsiasi tipo di funerale, sollevando le persone colpite dal profondo dolore per la scomparsa di un caro da tutte le preoccupazioni di carattere pratico, logistico e amministrativo.

