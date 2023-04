Calcio, Pietra Ligure. Domani arriva la Coppa per il titolo di Promozione, offerta libera e incasso devoluto in beneficienza

La nota biancoceleste:

"Domenica prossima per tutti noi sarà una giornata speciale: al termine della gara contro la Sampierdarenese, ultima giornata del girone A di Promozione, si svolgerà la premiazione della squadra vincitrice del Girone A di Promozione che culminerà con la consegna da parte del Comitato ligure della Lega Nazionale Dilettanti della coppa ai nostri ragazzi.

Vi invitiamo a partecipare numerosi per tributare un meritato applauso a tutti i protagonisti della vittoria. Per l'occasione l'ingresso allo stadio "Devincenzi" sarà a offerta libera con il ricavato che verrà devoluto in beneficenza".