Pallanuoto. La RN Savona chiude il campionato perdendo contro il Palermo. Angelini: "Per la finale di Len Cup serviranno altre motivazioni"

La BPER Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con il Telimar Palermo, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 26^ giornata, l’ultima, della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2022/2023. 13 a 9 è stato il risultato finale della partita in favore dei siciliani.

L’allenatore savonese, Alberto Angelini, afferma: “Brutta prestazione. Prevedibile. La squadra deve guardarsi dentro. Non mi è piaciuto l’atteggiamento remissivo di una squadra che dimostra di non credere nella Coppa. Abbiamo una settimana per provare a trovare le giuste motivazioni”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la partita di ritorno della Finale della Len Euro Cup in programma sabato 29 aprile. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Komjadi” di Budapest con gli ungheresi del Vasas di Budapest. L’incontro avrà inizio alle ore 18,00.

Questo il tabellino della partita.

BPER R.N. SAVONA – TELIMAR PALERMO 9 – 13

Parziali (2 – 3) (2 – 2) (3 – 3) (2 – 5)

TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 2, Patchaliev 2, Urbinati, Panerai, Rizzo 1, Caldieri, Bruni 1, Campopiano, Guidi, Durdic 2 (di cui 1 su rigore), Lanzoni 1, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

TELIMAR PALERMO: Jurisic, Del Basso 1, Vitale 2, Fabiano, Giorgetti 2, Hooper 4, Giliberti, Pericas, Lo Cascio 2, Occhione 1, Lo Dico, Irving 1, Di Patti.

Allenatore Roberto Brancaccio

Arbitri: Alessandro Severo di Roma e Riccardo Carmignani di Messina.

Delegato Fin : Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 2 / 7 + 1 rigore realizzato.

TELIMAR PALERMO: 5 / 13

Note:

Spettatori : 150.

Usciti per 3 falli : Nessuno.

Nel Savona in porta Da Rold nel 1° e 2° tempo, Nicosia nel 3° e 4° tempo.

A 6’47” dalla fine del 2° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Telimar, Baldineti.

A 39” dalla fine del 4° tempo è stato espulso con sostituzione per gioco aggressivo Irving (Telimar) art. 22.13.