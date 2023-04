Calcio, Promozione. Salvezza e playout, all in in Bragno - Campese, la webcronaca dal Ponzo

BRAGNO - CAMPESE 0-1 (3' Criscuolo)

38' numero di Galiano! Tiro in acrobazia che viene alzato in extremis da Balbi sopra la traversa

30' Di Martino dai 25 metri, la palla non trova il giro giusto per incrociare lo specchio di Balbi

29' Urso - Parodi, nuovo cambio Campese

27' Campese nel fortino, il Bragno prova a riversarsi nell'area ospite

22' contatto Pirlo - Giguet in area, proteste fortissime della panchina del Bragno, Di Maria valuta regolare il contrasto in area

21' Monni fa tutto bene a sinistra tranne la conclusione decisiva. Bragno vicinissimo al pareggio

19' Zignego - Salice, cambia Meazzi. 4-4-1 per la Campese

19' volata di Urso chiusa di mancino, sfera deviata in angolo

18' la punizione la batte Fonjock, ci sono i pugni di Balbi

17' possibile svolta per il match, doppio giallo a Chiappori (in difficoltà da inizio partita), Campese in 10!

15' ancora Balbi protagonista, pallone alzato sopra la traversa

14' destro di Zignego dopo una percussione personale, Negro blocca in due tempi

13' spinge sull'acceleratore Monte, c'è Monni per Negro

12' ci prova anche Osman di testa, palla fuori

9' forza Moretti dalla distanza, tantativo coraggioso, ma il Bragno deve tentare ogni carta

6' Miracolo di Balbi sulla punizione di Di Martino! Il Bragno ha i colpi per tentare il pareggio, l'importante è rimanere in partita per i valbormidesi

5' ammonito Chiappori

1' si riparte! Monte cambia Agate con Marini

SECONDO TEMPO

47' squadre negli spogliatoi

45' troppo precipitoso il gioco del Bragno, fa fatica a cucire gioco la squadra di Monte, La Campese vive sul gol in apertura e ai genovesi va bene così

45' saranno due i minuto di recupero

41' Di Martino innesca Fonjock sul palo lungo, colpo di testa nuovamente impreciso

33' ammonito Moretti

22' grande opportunità per Agate che cincischia nel momento della battuta in piena area, il numero sette valbormidese si fa recupare in extremis

18' ammonito anche Giguet, gioco molto spezzettato al Ponzo

17' ancora Giguet di testa, blocca Balbi

16' ammonito Urso, giallo per il numero 7 della Campese

15' nuova iniziativa sulla destra del Bragno poco fortunata, fatica la Campese sulla propria corsia mancina difensiva

13' punizione di Criscuolo a cercare Bonanno sul secondo palo, conclusione complessa ma che sfiora comunque la traversa

12' volano spinte tra Fonjock e Criscuolo, probabilmente qualche arretrato della passata stagione

7' colpo di testa di Giguet a cercare il secondo palo, il pallone sfiora il palo

6' Galiano va in profondità, Balbi tampona in uscita l'iniziativa dell'attaccante di casa. Proteste valbormidesi, ma Di Maria lascia correre

3' CRISCUOLO NON PERDONA! AVEVA RAGIONE MONTE, LETALE CONCEDERE UNA PUNZIONE DAL LIMITE ALL'ATTACCANTE VERDEBLU

2' subito una punuzione dal limite per la Campese conquistata da Criscuolo, Monte non apprezza la distrazione difensiva

1' si parte!

PRIMO TEMPO

BRAGNO: Negro N., Osman, Puglia, Negro L., Fonjock, Giguet, Agate, Moretti, Galiano, Di Martino, Berruti

A disposizione: Binello, Brusco, Saviozzi, Marini, Di Noto, Ghibaudo, Monni, Tubino

Allenatore: Monte

CAMPESE: Balbi, Pirlo, Chiappori, Boggiano, Bonanno, Deri, Urso, Marchelli, Zignego, Criscuolo, Bardi.

A disposizione: Zunino, Arrache, Pastorino, Parodi, Salice, Bassi, tobia, Ardinghi, Travo.

Allenatore: Meazzi

Arbitro: Di Maria di Chiavari

Assistenti: Vigne e Massa di Chiavari