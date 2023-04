Calcio, Torneo delle Regioni. Liguria Under 17 eliminata tra le polemiche

Per rimanere aggiornato sui risultati del Torneo delle Regioni, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport

Bastava un pareggio alla Liguria Under 17 per accedere ai quarti di finale.

Pareggio che a metà ripresa è anche arrivato dopo il gol della Campania (rete di Spina) a inizio partita, ma che è stato annullato dalla terna arbitrale per una posizione irregolare che si fa fatica a vedere.

Il match è stato trasmesso in diretta Youtube e sul calcio di punizione dal limite a favore della squadra di Nicola Rossi non sembrano davvero esserci giocatori in offside, sia nel momento della prima battuta che nell'eventuale deviazione in barriera.

Pochi minuti più tardi è arrivato il raddoppio campano, decisivo nel blindare il primato del girone A (in caso di pareggio Liguria e Campania avrebbero chiuse entrambe a 5 punti, ma con i liguri forti di una migliore differenza reti).

La Liguria conclude così a quattro punti, lo stesso punteggio della Toscana, seconda per una migliore differenza reti.

Accedono ai quarti la Campania, il Piemonte Valle d'Aosta, il Lazio, l'Abruzzo, la Campania, le Marche, il Friuli e il Comitato di Bolzano.

La classifica: