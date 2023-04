Judo. Buoni riscontri per il Club "Luigi Sicco", a Imperia non mancano i podi

Ottimi risultati per il Judo Club “Luigi Sicco” Savona. Al Torneo Giovanile di Imperia, organizzato dalla società Ok Club, le ragazze della società savonese hanno ben figurato grazie al secondo posto di Sara Bushi, al secondo posto di Giulia Molinaro ed al terzo posto di Nicole Quarto. Risultati importanti, che confermano la bontà del lavoro svolto dai tecnici della società savonese. Tecnici che hanno un motivo in più per festeggiare visto che gli Allenatori Mauro Ferrando e Mario Cutaia hanno conseguito a Roma, presso la sede della FIJLKAM, il 3° livello di MGA, Metodo Globale Autodifesa, che è il massimo grado possibile in questa disciplina. Ricordiamo che l’MGA è un metodo di difesa personale che insegna, a chi lo pratica, a difendersi nelle situazioni di pericolo che possono accadere ogni giorno a chiunque di noi.