Basket, A2 Femminile. Iniziano in salita i playoff per l'Amatori Savona, gara 1 a Empoli

Serie A2

Play-off girone Sud

Quarti di finale - Gara 1

USE Scotti Empoli 70 - Azimut Wealth Management Amatori Savona 42

(17-10), 36-16 (19-8), 60-26 (24-10), 70-42 (10-16)

Prima uscita nei play-off che si rivela, come preventivato, molto complicata per l'Amatori Savona, che al Pala Sammontana combatte per un quarto prima di vedere Empoli scappare.

Inizio forte di Empoli con il trio Manetti - Peresson - Stoichkova sugli scudi, le liguri riescono però a rimanere in scia con le giocate di Pobozy e Zanetti, andando a chiudere il primo quarto sul -7 (17-10).

La fisicità e la fluidità del gioco delle toscane risulta ben evidente fin dalle prime battute del secondo parziale: Savona trova tutte le vie per il canestro chiuse, inizia a forzare tiri e a perdere palloni mentre le percentuali al tiro empolesi crescono così come i punti segnati in contropiede. Ben presto si scava il solco tra le due squadre, considerando anche che le ospiti realizzano soltanto 6 punti in 10 minuti. All'intervallo Empoli conduce di 20 lunghezze e la partita è già virtualmente chiusa.

Nel terzo quarto continua l'assolo della USE che può contare anche sulla profondità della panchina: le rotazioni effettuate da coach Cioni non alterano gli equilibri di squadra. Savona continua ad avere difficoltà ad attaccare il canestro e a raccogliere rimbalzi in difesa, lasciando seconde occasioni a Empoli e scivolando fino al -34 (60-26).

Nell'ultimo parziale le savonesi riescono almeno a ridurre il passivo, approfittando anche del turnover conservativo attuato dallo staff tecnico Empolese. Paleari, Leonardini e Lo Re realizzano alcuni canestri che fissano il punteggio sul 70-42 finale.

Il commento di coach Dagliano al termine del match: "Troppa Empoli questa sera, conoscevamo la forza di questa squadra e stasera hanno giocato con grandissima energia. Una volta andati sotto nel punteggio abbiamo fatto fatica a ribattere e reagire. Cerchiamo di riprenderci per mercoledì per opporre una resistenza più concreta in casa".

Prossima partita, la decisiva gara 2, si giocherà mercoledì 26 al Pallone Geodetico di Vado alle ore 21.00.

Tabellini:

Empoli: Peresson 16, Dell'Olio 3, Ruffini 5, Patanè 2, Stoichkova 7, Merisio 10, Casini, Manetti 12, Smutna 9, Antonini 3, Fiaschi 2, Bambini 1. All: Cioni

Savona: Ceccardi 2, Vivalda ne, Salvestrini, Poletti, Lo Re 4, Sansalone 2, Picasso, Paleari 11, Leonardini 7, Pobozy 8, Zanetti 8. All: Dagliano, Ass Cacace, Colandrea.