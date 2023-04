Calcio, Torneo delle Regioni. Ecco le semifinali Under 15: Veneto - Toscana e Lombardia - Emilia Romagna

Veneto-Toscana al “Dino Marola” di Vinovo (To) e Lombardia-Emilia Romagna al “Bertolotti” di Volpiano (To), sono queste le semifinali del Torneo delle Regioni Under 15 in programma domani mercoledì 26 aprile alle 9.30. Rispetto all’ultima edizione del 2019 rimangono in corsa le finaliste Lombardia e Toscana.

I risultati dei Quarti: Piemonte VdA-Veneto 0-2; Lombardia-Abruzzo 2-0; Emilia Romagna-Calabria 4-1; Toscana-Lazio 6-4 dtr (2-2)

L’Emilia Romagna non entrava tra le prime quattro d’Italia dell’Under 15 dalla notte dei tempi. Un risultato storico per la squadra di mister Turci. Il Veneto non arrivava così lontano dal 2016. I campioni in carica della Lombardia possono continuare a difendere il titolo vinto nel 2019. La Toscana è entrata tra le prime quattro d’Italia per la seconda edizione consecutiva.

Riavvolgiamo il nastro dei film delle partite.

Tra Calabria ed Emilia Romagna è successo tutto nei secondi 45’. La Calabria è rimasta in gara fino a 10’ dal fischio finale poi l’Emilia Romagna in due minuti tra il 36’ e il 38’ st ha piazzato due colpi ferali che hanno marchiato a fuoco il match con Devin Capasso e Cellarosi. Al 26’st Viola aveva riaperto la gara rispondendo ai due centri di Balo e Dylan Capasso.

La Lombardia in 9’, tra il 20’ e il 29’ del primo tempo ha impresso il proprio marchio alla sfida che l’Abruzzo non è riuscito più a raddrizzare. Decisivo il quinto gol al TDR di Fardin e il sigillo di La Viola.

Il Veneto ha escluso i padroni di casa del Piemonte VdA con un gol per tempo. Al 21’ Stocco ha segnato la sua prima rete nel torneo, al 17’st Tanferi ha messo al sicuro il risultato con il suo secondo gol nella competizione.

Bellissima e combattuta la sfida tra Toscana e Lazio che non poteva che risolversi ai rigori. Nei tempi regolamentari i toscani hanno provato due volte a scappare in avanti e sono stati sempre ripresi dai laziali. Al centro di Barry ha risposto De Cortes. De Luca a fine primo tempo ha riportato avanti la Toscana ripresa dal Lazio con il gol di Lo Bianco. Ai rigori i toscani sono stati più freddi e precisi.