Dal campo alla panchina, Maurizio Vacca e Vincenzo Amato si ritrovano alla Carcarese: sono i nuovi mister dei Pulcini

Al Candido Corrent si conoscono quando hanno 14 anni, giocano insieme con la maglia della Carcarese e tra loro nasce una grande amicizia. Oggi, dopo tanti anni, si trovano, sempre tra le mura biancorosse, questa volta per allenare. Stiamo parlando di Maurizio Vacca e Vincenzo Amato, i due nuovi mister dei Pulcini della Carcarese. I due hanno preso il testimone da Emil Bagasco, che per motivi lavorativi era impossibilitato a proseguire la stagione.

Due amici, certo, ma anche due tecnici di grande esperienza. Vacca per quasi 10 anni allena le giovanili del Genoa fino alla Berretti e alla Primavera. Per il Grifone è anche osservatore, ruolo che poi svolge anche per la Juventus, come referente per la Liguria e il basso Piemonte. Dal 2017 inizia a lavorare con l’Academy del Milan, partecipa a tutti corsi e prende gli attestati necessari per proseguire nella formazione. Con i rossoneri, inoltre, dirige diversi camp in giro per l’Italia. Per quanto riguarda invece la Valbormida, siede sulla panchina prima del Bragno, poi Cengio e della Cairese, dove rimane fino al 2022.

“Avevo deciso di stare fermo un anno – spiega Vacca – anche per concentrarmi sugli studi (si sta laureando in Scienze Motorie ndr). Poi, però, qualche settimana fa è arrivata la chiamata della Carcarese e non ci ho pensato due volte, in altre realtà non avrei accettato – rivela l’allenatore – Qui ci sono tanti amici, in primis Amato che ho chiesto come collaboratore”.

E proprio riguardo al collega ricorda: “Siamo cresciuti insieme nella Carcarese dai giovanissimi in poi, siamo amici da sempre, lavorare insieme qui è come tuffarsi indietro nel tempo e quindi è un enorme piacere”. D’accordo anche Amato: “Il rapporto che ci lega è molto forte, tornare a Carcare con lui è stato bellissimo, a questi colori tengo molto”.

Vincenzo Amato è stato allenatore dei Pulcini della Carcarese nella stagione 2020-21, proprio come avvenuto anni prima: il suo esordio da tecnico infatti avviene al Corrent con i Pulcini leva 1989. La sua dunque un’esperienza di più di vent’anni sulla panchina: prima come allenatore della prima squadra a Camerana e Pallare, poi del settore giovanile a Millesimo, Quiliano, Cengio, Vado e Savona.

Ed ora si trova ad occuparsi delle leve 2012 – 2013, insieme all’amico Vacca. “Abbiamo trovato un bel gruppo – dicono i due mister – facciamo i complimenti a Emil per il lavoro svolto. Sono bambini molto educati e portati per il calcio, ci sono buone prospettive future”.

Vacca, poi, si complimenta con la società: “Ho trovato una realtà che mi ha sorpreso in positivo, sapevo che stavano lavorando bene, ma non immaginavo così bene, anche a livello dirigenziale. Arnello, Vargiu e Abbaldo sono persone competenti e speciali, un grande complimento a loro e anche a Gandolfo, anche lui una persona squisita. In questa società, ci sono una spontaneità e voglia di fare genuina e ricca di obiettivi da raggiungere, e questo fa la differenza rispetto ad altre realtà già consolidate: a Carcare è ancora una pentola che bolle. Complimenti a tutto l’ambiente e al settore giovanile, anche ai colleghi istruttori che stanno facendo un ottimo lavoro, specie con i più piccoli e non è mai facile”.

Complimenti ricambiati dalla società: “Siamo felicissimi di avere con noi due tecnici preparati come Maurizio e Vincenzo, cui affidiamo un gruppo importante e di qualità per questo finale di stagione – afferma Andrea Arnello, direttore del settore giovanile della Carcarese - Sono due tecnici di spessore sia sul campo che fuori, che saranno impulso per la crescita dei ragazzi. Dimostrazione ulteriore di come il progetto del nostro settore giovanile sia serio e di alto profilo. Poi, il fatto che Maurizio e Vincenzo siano stati compagni di squadra nella Carcarese è una sorta di cerchio che si chiude. La società ringrazia anche mister Emil Bagnasco, che purtroppo per motivi di lavoro non ha potuto completare la stagione”.