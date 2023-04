Quiliano&Valleggia, testa al ritorno contro il Pontelungo. Mister Ferraro: "Loro già attrezzati per la Promozione, ma chi andrà in campo darà il massimo"

"Sono una squadra già attrezzata per la Promozione ma ogni partita è una finale e chi va in campo deve essere pronto a dare il massimo".

Mancano 4 giorni alla sfida di ritorno della semifinale del titolo regionale di Prima Categoria e il mister del Quiliano&Valleggia Enrico Ferraro ha analizzato il match d'andata che si è concluso 1-1 contro il Pontelungo al Picasso. Gli ingauni avevano siglato l'1-0 dopo 2 minuti grazie al gol di Guardone e i biancorossi avevano pareggiato al 87esimo con Tedesco.

"Bella partita, abbiamo affrontato una grande squadra e siamo andati in svantaggio per un errore nostro. E' stata comunque una partita equilibrata e sono contento di come abbiamo giocato" ha proseguito il mister.

Ferraro ha fatto esordire dal primo minuto il 18enne Gabriel Sata, classe 2005 che giocava in juniores ed era alla prima convocazione.

"Ha fatto una bella partita, se l'è cavata bene e non ha avuto timore".