Calcio, Torneo delle Regioni. E' il giorno delle finali. La Liguria a caccia dell'alloro, il team femminile eliminato dalla Lombardia

Con la disputa delle semifinali, si è celebrato in Piemonte VdA il penultimo atto della 59^ edizione del Torneo delle Regioni #tdr2023. Dopo cinque giorni di grande spettacolo, alle otto squadre finaliste nelle quattro categorie (Under 19, U17, U15, femminile) non resta altro che compiere l’ultimo sforzo per tentare l’assalto decisivo al tricolore in palio nella più iconica manifestazione giovanile della Lega Nazionale Dilettanti. La giornata di gare è stata a dir poco emozionante grazie anche ai tanti appassionati che hanno trasformato una festa dello sport in una vera e propria Olimpiade del calcio di base.

Sono sette le Regioni ancora in corsa nel torneo coinvolte nelle otto finali, la Lombardia è l’unica con due Rappresentative, l’Under 15 ed il Femminile. Tutte e quattro le finali si giocheranno oggi ,venerdì 27 aprile, nell’affascinante cornice dello stadio “Silvio Piola” di Vercelli. Le gare saranno trasmesse in diretta sul profilo youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti alle 9.30, 11.30, 14.30 e 17.00.

La finale che aprirà la giornata alle 9.30 sarà quella dell’Under 15 tra Toscana e Lombardia. E’ la replica della finale della scorsa edizione, in quell’occasione vinsero i lombardi per 2-0.

Alle 11.30 Piemonte VdA-Marche si giocano il titolo Under 17. Seconda finale consecutiva per i marchigiani mentre i padroni di casa tornano a giocarsi il titolo dopo cinque edizioni.

Alle 14.30 spazio alle Rappresentative Under 19 di Liguria e Friuli Venezia Giulia. Per la Liguria è la quarta finale di categoria in assoluto, l’ultima l’ha giocata nel 2005.

Alle 17.00 chiude la manifestazione il calcio femminile con la sfida tra Emilia Romagna e Lombardia. Quest’ultima è alla sua ottava finale negli ultimi dieci TDR, solo nel 2017 e nel 2019 ha mancato l’ultimo atto. Ora può giocarsi il suo decimo titolo. Seconda finale in assoluto per l’Emilia Romagna che ha alzato la coppa nel 2014.

Sempre su youtube LND ogni sera alle 21.00 grazie a Ideaweb in onda una trasmissione dedicata al TDR con gli highlights della giornata, una panoramica dettagliata della competizione e gli avvenimenti più importanti del Torneo con ospiti speciali.

PROGRAMMA FINALI

27 aprile – Stadio “Silvio Piola” di Vercelli

Under 19 (ore 14.30)

Liguria-Friuli Venezia Giulia

Femminile (ore 17.00)

Emilia Romagna-Lombardia

Under 17 (ore 11.30)

Piemonte VdA-Marche

Under 15 (ore 9.30)

Toscana-Lombardia

RISULTATI SEMIFINALI

26 aprile

UNDER 19

Liguria-Bolzano 2-0

Campania-Friuli Venezia Giulia 0-5

FEMMINILE

Veneto-Emilia Romagna 0-1

Liguria-Lombardia 0-5

UNDER 17

Piemonte VdA-Lazio 2-0

Marche-Campania 3-0

UNDER 15

Veneto-Toscana 0-1

Lombardia-Emilia Romagna 3-1