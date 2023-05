Albenga. Arrivano 600mila euro per le strutture sportive, 300 per il Riva, altrettanti per la piscina comunale

L'Albenga potrebbe festeggiare già domenica in casa dell'Arenzano la matematica promozione in Serie D e necessariamente lo stadio Annibale Riva avrà bisogno di importanti opere di adeguamento per l'intera struttura.

Ieri, sotto questo punto di vista, sono arrivate novità confortanti da parte del Consiglio Comunale, con 300 mila euro stanziati per la struttura di Viale Olimpia.

Questo non sarà l'unico intervento per l'impiantistica comunale, con altri 300 mila euro destinati alla piscina.

