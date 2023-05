Calcio, Juniores: varate le prime norme per il campionato 2023/2024

Ecco le comunicazioni dal CR Liguria.





Gironi di “Eccellenza”

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, gironi di “Eccellenza”, possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2004 in poi. L’inosservanza delle suddette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Gironi di “2° Livello”

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, gironi di “2° Livello”, possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino a un massimo di 4 (quattro) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2003 in poi. L’inosservanza delle suddette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni