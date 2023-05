Calcio, Juniores Regionali. Finale, mister Saccone gonfia il petto: "Stagione di cui andare orgogliosi, dato prestigio alla società"

E quando sono entrati Renda e Vierci effettivamente qualcosa di più il Finale ha fatto vedere: "Pronti via abbiamo subito il 3-0, poi il rigore, due occasioni clamorose e l'espulsione. Anche in dieci abbiamo fatto comunque bene, con due grandi opportunità per Costantino, Vierci e Renda. Non ce l'abbiamo fatta, loro l'hanno chiusa e voglio quindi fare i complimenti alla Genova Calcio e a mister Balboni che, come dico da tempo, sono stati anche la squadra che più mi ha impressionato durante la stagione".

"Rimane l'orgoglio immenso di quanto fatto, probabilmente nessuno avrebbe puntato 50 centesimi sulla nostra juniores nella prima metà della classifica, invece si è vinto il girone arrivando in finale con un percorso di crescita importante per i ragazzi e per me, dando comunque prestigio al Finale in una stagione difficile. Mi auguro di vivo cuore che i ragazzi l'anno prossimo possano far parte dell'organico della Prima Squadra perché lo meritano, per l'attaccamento e le qualità tecniche alte" prosegue il tecnico.