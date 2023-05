Calcio, Prima Categoria. Il Camporosso parte al meglio nei playoff, la Priamar obbligata a vincere per rimanere in categoria

La giornata numero uno si è conclusa con il Camporosso in vetta alla poule, grazie alla vittoria per 2-1 sul campo dell'Anpi Sport e Casassa. Rossoblu avanti 2-0 con la doppietta di Bosio, prima del gol della bandiera di Venturelli.

Zero a zero invece tra Sporting Club Aurora e Pra.

Nel girone B domenica decisiva per la Priamar che, dopo la sconfitta all'andata sul campo del Cogoleto, dovrà necessariamente vincere per evitare l'immediato ritorno in Seconda Categoria. Con una rete di scarto al termine del match prevarrebbero i rossoblu per il miglior piazzamento in campionato.