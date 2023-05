Calcio, Promozione. Il Pietra per il titolo contro il Golfo Pro Recco, via a playoff e playout

L'obiettivo principale, la promozione, è stato già raggiunto, ma porre in bacheca un ulteriore trofeo di sicuro non dispiacerebbe sia al Pietra Ligure che al Golfo Pro Recco, le autentiche dominatrici dei gironi A e B di Promozione.

Sul neutro di Arenzano le squadre di Pisano e Foppiano si contenderanno infatti il titolo regionale, a partire dalle ore 18:00.

Inizierà nel pomeriggio anche la corsa playoff e playout.

Per quanto concerne il girone A, bisognerà attendere il 7 maggio per il via dei playoff tra Serra Riccò e Praese (nel girone B c'è Vallescrivia - FC Bogliasco), mentre alle 15:00 scatterà la gara di andata playout tra l'Ospedaletti e la Campese (tra sette giorni la sfida di ritorno). Nel girone B il round playout vedrà invece protagoniste alle 17:30 Marolacqusanta e Cadimare.