Vado, gioielleria Gocce Oro: dall’arte orafa di Valenza, regali preziosi dal design unico per le cerimonie

Già a partire dal mese di maggio, ecco che cerimonie e ricevimenti si susseguono uno dopo l’altro e, tra i regali più raffinati, i gioielli sono sicuramente i primi in classifica tra le scelte di parenti e amici.

Matrimoni, comunioni e cresime, ma anche anniversari importanti, sono occasioni per regalare oggetti preziosi che capaci di lasciare un segno e la gioielleria Gocce Oro a Vado Ligure è maestra nella realizzazione, dal design alla produzione e vendita di gioielli artigianali Made in Italy, da oltre 20 anni vicina agli affezionati clienti.

Donare un gioiello ha un valore estremamente importante, perché è un gesto che comunica la preziosità di un rapporto; infatti, sa rappresentare alla perfezione auguri, storie di amicizia, amore e legami indissolubili. Ecco perché le cerimonie sono occasioni perfette per regalare un bracciale, un anello o un paio di orecchini o ancora molti altri oggetti preziosi.

Gocce Oro a Vado Ligure è una gioielleria che propone creazioni preziose e fedi nuziali dal design originale prodotte nel distretto orafo più famoso al mondo, quello di Valenza.

Graziano e Giulia Foini, titolari della gioielleria Gocce Oro, disegnano i gioielli, scelgono le pietre e ne definiscono tutti i dettagli, con possibilità di personalizzazione. Successivamente affidano i loro progetti ai loro orafi a Valenza che li realizzano fedelmente, creando oggetti preziosi unici, di grande effetto.

Gocce Oro, oltre allo show room, dispongono anche del laboratorio in sede e di una sala dedicata al cliente. “Ci teniamo molto a dare la giusta privacy al cliente che decide di acquistare i gioielli da noi; infatti, abbiamo deciso di creare uno spazio apposito, dove ci si possa prendere tutto il tempo di ammirare, valutare e scegliere”, spiegano Graziano e Giulia.

I gioielli disegnati da Graziano e Giulia rispettano altissimi standard qualitativi, prodotti dagli orafi che sono parte del cuore pulsante dell’arte artigiana dell’alta gioielleria di Valenza.

Dalle fedi per gli sposi, di cui dispongono una vastissima gamma con diverse tipologie di lavorazione per la massima personalizzazione e unicità, a bracciali, orecchini, anelli, gemelli e molto altro per rappresentare un legame affettivo importante, un simbolo che va oltre il valore materiale.

Gocce Oro si trova in una splendida dimora storica a Vado Ligure, in via Garibaldi 12-21

Telefono 019 881190