Rari Nantes Savona. Non si ferma la voglia d'Europa per Bruni: "Vasas partito forte, ora riproviamoci attraverso i playoff" (VIDEO)

L'epilogo della finale contro la corazzata ungherese, una compagine forte non solo fisicamente, non è stato quello sperato anche se i pronostici erano comunque tutti per i magiari: "Sapevamo che era una partita difficile, loro sono una squadra costruita per la Champions League che ha avuto la sfortuna di incontrare il Brescia ed uscire - ha dichiarato ancora Bruni - La Len Euro Cup era un po' più semplice per loro, detto questo noi abbiamo messo il possibile per rompergli le scatole ma loro sono stati bravi soprattutto inizialmente"