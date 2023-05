Pallapugno. Serata importante per la Bormidese, c'è la sfida contro l'Imperiese

Serata importante quella di questa sera alle ore 20.30, per la Bormidese che tornerà in campo per sfidare l'Imperiese tra le mura amiche nel match valido per il campionato di Serie A.

Le due quadrette riscenderanno in camp dove che non sono riuscite a disputare il match nelle scorse ore, causo il rinvio della partita per la forte pioggia e la conseguente impraticabilità di campo.

In classifica i savonesi sono riusciti a sbloccarsi salendo a quota un punto, mentre i rivali di serata hanno una lunghezza in più: obiettivo aggancio.

Serie A Banca d'Alba

Serie A Banca d'Alba - Quarta giornata

Virtus Langhe-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 9-1

Acqua San Bernardo San Biagio-Araldica Castagnole Lanze 8-9

Bfm Macchine Agricole Canalese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 8-9

Bormidese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese rinviata per pioggia e campo impraticabile a martedì 2 maggio, alle 20.30, a Bormida

Pallapugno Albeisa-Marchisio Nocciole Cortemilia rinviata per pioggia e campo impraticabile a martedì 2 maggio, alle 20.30, ad Alba

Classifica: Pallapugno Albeisa, Marchisio Nocciole Cortemilia, Araldica Castagnole 3, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Virtus Langhe 2, Bfm Macchine Agricole Canalese, Acqua San Bernardo San Biagio, Bormidese, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, Acqua San Bernardo Subalcuneo 1.