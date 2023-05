Calcio. Albenga promossa in Serie D, il messaggio dei tifosi della Sanremese

Gli Irriducibili, tifosi della Sanremo, hanno espresso la loro gioia per il ritorno in Serie D, dopo 33 lunghissimi anni dell'Albenga Calcio 1928.

"Una società che è ripartita alcuni anni fa – dicono - dalla terza categoria e che proprio grazie all'amore smisurato dei suoi Ultras che non l'anno mai abbandonata, si è risollevata dalla polvere, dai bassifondi del calcio dove era stata relegata grazie anche a loschi figuri che promettevano e regolarmente non mantenevano la parola data. Questa gloriosa società ha inanellato meritate promozioni fino al raggiungimento di questo grande traguardo. Il nostro legame con gli Ultras Ingauni dura ormai da ben tre decenni, e questa vittoria la sentiamo anche un pò nostra. Quante partite abbiamo seguito fianco a fianco sostenendo i rispettivi colori delle due nostre società, quante vittorie, quante sconfitte ma, sempre affrontate a testa alta, contando per 90 minuti a squarciagola".

“Il prossimo anno Sanremese ed Albenga saranno sicuramente inserite nello stesso girone di Serie D. Non saranno due partite qualsiasi, saranno due feste così come è successo in passato”.