I Pirates battono i Reapers e restano in vetta (FOTOGALLERY)

I Pirates sempre in vetta.

Un'altra vittoria per i Pirates nel campionato italiano di 2° divisione(A2) di football americano. Una vittoria che consente al team del presidente Giacchello di confermare il primo posto del girone a pari merito con la corrazzata Giaguari Torino e di approdare ufficialmente ai playoff nazionali. La partita contro i Reapers Torino, fanalino di coda del girone, scesi in Liguria in formazione rimaneggiata , poteva rivelarsi una trappola per i ragazzi di Coach Giuso. Affrontare una squadra che non ha piu obiettivi se non quello di onorare la maglia ed il campionato, puo’ rivelarsi piu difficile del previsto se non hai la giusta concentrazione e determinazione. Dobbiamo dire che i Pirates hanno affrontato l’avversario come fosse una finale , fin da subito determinati e concentrati.

Pronti via ed in meno di 2 minuti subito una meta dei bianco blu oggi in versione total black. Ed e’ subito la difesa “The Black Wall” che apre le danze , forzando il fumble (palla persa) con il #47 Bruno , sul punter avversario. Palla ricoperta in end zone dal #22 Micera che porta cosi i primi punti ai pirati. La trasformazione non riesce.

PIRATES 6 – REAPERS 0

La partita diventa un monologo pirata con altri due mete, una su corsa di #1 Burato ed una su lancio del #1 Burato per il veterano #15 Di Falco . Entrambe le trasformazioni realizzate dal #2 Raffaelli.

Primo quarto PIRATES 20 – REAPERS 0

Una partenza con 3 td subiti lascerebbe a terra chiunque, invece i Reapers, onore a loro, provano a rialzarsi e grazie anche ad un paio di distrazioni difensive dei pirati, vanno in meta con Confortini su pass di Fontana. Brun tra i pali trasforma.

PIRATES 20 – REAPERS 7





Secondo tempo.

Si riparte e sono subito i pirati che mettono in chiaro le cose, con un intercetto del #17 Aboulaye che riporta l’ovale per 48 yds fino in meta. La trasformazione non riesce .

PIRATES 26 – REAPERS 7

I torinesi non mollano e con un buon drive, fermato sulle 20 yds pirata, vanno al field goal che trasformano.

PIRATES 26 – REAPERS 10

Si entra nell’ultimo quarto di gioco. Buon drive pirata chiuso in meta da una corsa spettacolare di 15 yds, di #3 Querzola che prende l’ovale e segna. Trasformazione tra i pali.

PIRATES 33 –REAPERS 10

Spazio quindi alle seconde linee pirata, ma c’e ancora tempo per un field goal del #2 Raffaelli che centra i pali dalle 35 yds.

PIRATES 36 – REAPERS 10. Fine match.

Buona prova dei Pirates anche contro un avversario non difficile , ma che ha impegnato i pirati fino all’ultimo secondo senza mollare , onorando il campo e l’avversario sempre in modo corretto e leale.

Ora per i Pirates due settimane di allenamenti dove dovranno registrare ancora qualche meccanismo in vista del big match del 14 Maggio in trasferta a Bergamo, con la partita interdivisionale contro i Lions Bergamo che , con record 5 – 0 sono imbattuti nel girone Nord Est.

Intanto si stanno svolgendo gli ultimi preparativi in vista del Open Day del 07 Maggio al Pirates Field di Luceto Albisola Superiore ,

con inizio alle ore 10 , camp aperto alle prime leve a partire dal 2005 al 2015, maschili e femminili, sia flag football (senza contatto) che football americano.

Durante il camp, i ragazzi e le ragazze saranno seguiti dai nostri istruttori federali Fidaf e accompagnati alla scoperta del nostro sport.

Si svolgeranno prove e giochi di abilita con postazioni dedicate . Al termine della giornata, verra’ offerta la merenda a tutti i ragazzi e ragazze partecipanti ed i primi 3 classificati di U13, U15 e U18 , riceveranno buono omaggio e gadgets Pirates.