Polisportiva Quiliano. Aureliano Pastorelli confermato alla presidenza fino al 2027, buone notizie dal Kumite

Sul fronte sportivo, da segnalare due bellissime medaglie di bronzo per Carlo Ferraris e Giulia Badano nel Kumite alla Coppa Italia Csen.

"Grande soddisfazione per il maestro Rodolfo Fersini e per la nostra società - dichiarano dalla Polisportiva - che ha portato in gara anche Alessio Coku il quale, nonostante degli ottimi incontri disputati si classifica solo settimo, ma avrebbe meritato sicuramente molto di più, Andrea Gaggero vince bene il primo incontro ma purtroppo perde il secondo, Riccardo Di Adamo non supera il primo incontro .