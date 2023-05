Calcio, Vado. Il primo bilancio rossoblu sull'annata del Settore Giovanile

La stagione calcistica 2022-2023 sta giungendo al termine e per il Settore giovanile del Vado FC è arrivato il momento di fare un primo bilancio.

Per il quarto anno di fila, tra Attività di base e Scuola calcio, si registra un aumento dei tesserati del 20%, oltre ad un exploit del movimento riguardante il calcio Femminile dove, con la responsabile Sabrina Traina e l’aiuto e la guida di mister Nadia Galliano, si e riusciti ad approntare squadre Under 11 e Under 15, senza dimenticare la prima squadra che ha sfiorato la promozione in Serie C e si è aggiudicata la Coppa Liguria, in cui si appresta ad affrontare le fasi nazionali.

Grazie alla fiducia della famiglia Tarabotto, i responsabili Vincenzo Eretta e Giancarlo Bossolino sono riusciti a svolgere un ottimo lavoro, raggiungendo gli obbiettivi prefissati, tra cui essere un trampolino di lancio per molti ragazzi meritevoli, osservati e tesserati da società professionistiche, come ad esempio Macciò (2013 Sampdoria), Preci (2012 Sampdoria), Schipani (2010 Sampdoria), Zunino (2010 Genoa), Cantini (2009 Sampdoria), Radovanovic (2009 Sampdoria), Napoli (2009 Sampdoria), Giubergia (2009 Sampdoria), Lleshi (2009 Genoa), Salvano (2008 Sampdoria), Gibertini (2008 Genoa), Porta (2008 Genoa) Giusto (2008 Genoa), Siri (2007 Sampdoria), Carlini (2007 Sampdoria), Recagno (2007 Sampdoria), Piacenza (2007 Genoa), Borlotti (2006 Genoa), Freccero (2006 Sampdoria), Vermiglio (2006 Sampdoria).

Si può annoverare tra i successi del vivaio rossoblù, anche l’esordio in Serie A tra le fila della Sampdoria di un suo prodotto, Lorenzo Malagrida (2003).

Campionato certamente più che sufficiente per la Juniores Nazionale che ha sfiorato l’accesso ai playoff e si è confermata un buon serbatoio per la prima squadra, con diversi elementi che già gravitano nella sua orbita.

Annata positiva per gli Allievi 2006 guidati da mister Grossi, approdati nelle finali regionali e pronti a giocarsi le proprie carte per aggiudicarsi il titolo (0 a 0 la semifinale di andata con il Bogliasco), cosi come gli Allievi 2007 portati da mister Penna nelle semifinali regionali (2 a 2 la partita di andata con l’Atletich Club), e i Giovanissimi 2008 di mister Bisio, campioni regionali in carica che difendono il titolo (semifinale d’andata vinta sul campo del Canaletto per 1 a 0).

Si registrano inoltre ottimi risultati ai tornei internazionali in cui hanno partecipato le squadre dei Giovanissimi 2009 (a Cairo) e gli Esordienti 2010 (il Manlio Selis in Sardegna). I 2009 nella partita di esordio sono stati capaci di bloccare il Milan (poi finalista del torneo) sullo 0 a 0, mentre i 2010 di piazzarsi al 10° posto (su 40 squadre) e prima delle società non professionistiche. Le altre leve (2011, 2012 e 2013), finiti i rispettivi campionati, continuano a partecipare ai tornei regionali e a farsi onore divertendosi e facendo divertire.