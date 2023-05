Pallacanestro Alassio, bellissima esperienza di tre giorni a Torino per l'under 14

Arrivati alla Cupola De Panis, vicino all'Allianz Stadium, i gialloblu affrontano Alfa Omega Roma Bianca in un incontro meno facile di quel che non dica il risultato di 73-42 per gli alassini. Finita la partita i ragazzi conoscono le famiglie e i giocatori del Kolbe dai quali saranno ospitati, visitano il centro e mangiano insieme familiarizzando e socializzando.

"Purtroppo disputiamo la finale non al meglio ma fino al 22-22 è partita vera contro l'organizzata squadra romana ma dopo l'intervallo lungo abbiamo un evidente calo cedendo 82-43 ma conquistando un meritato secondo posto e l'MVP ad Andrea. "GRAZIE di cuore alle famiglie Kolbe per l'ospitalità, a Dario per tutto il supporto e soprattutto per la vicinanza!!! Speriamo che sia la prima di una lunga serie di edizioni perché la formula è ottima e il clima familiare che si respira all'interno del gruppo Kolbe molto bello con cene allenatori bellissime. I nostri 12 ragazzi sono molto contenti e ne avremmo anche portati di più ma giustamente come prima edizione era difficile per l'organizzazione che è stata perfetta..Complimenti"