Calcio, Serie D. Le squalifiche nel girone A, tante le società multate

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D C11

GARE DEL 30/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari

AMMENDA

Euro 1.200,00 ASSOCIAZIONE CALCIO BRA Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, profferito ripetute espressioni offensive e minacciose all'indirizzo di un calciatore avversario così causando disordine e la sospensione della gara per circa 5 minuti. Si rendeva necessario l'intervento della Forza Pubblica per interrompere i disordini.

Euro 600,00 CASTELLANZESE 1921 Per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, nel corso del secondo tempo, fatto indebito ingresso nel recinto di gioco protestando all'indirizzo del Direttore di gara.

Euro 600,00 DERTHONA FBC 1908 Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico ( 3 petardi ) nel settore loro riservato. ( R CdC )

Euro 200,00 PINEROLO Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico ( 2 fumogeni ) nel settore loro riservato. ( R CdC ) .

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 5/2023

BATTISTON VALTER (LIGORNA 1922) Per aver avuto un diverbio con un sostenitore della società ospitante avvicinandosi a lui faccia a faccia ( R A - R AA )

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SCHETTINO MASSIMILIANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

GALIMBERTI LUCA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

Per essersi avvicinato al volto del Direttore di gara protestando con termini irriguardosi.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

AZIZI BILARIO (ASTI)

DEGRASSI ALESSANDRO (CHISOLA CALCIO)

APERI SEBASTIANO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NICOLINI LEONARDO (FEZZANESE)

MAPELLI FRANCESCO (LEGNANO SSDARL)

BOTTA STEFANO (LIGORNA 1922)

LALA GLEN (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

PICONE GIUSEPPE (ASTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SOUMAHORO MOHAMED AZIZ (ASTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCHISONE LUCA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

REKKAB AYMANE (BORGOSESIA CALCIO)

MANDELLI MICHELE (CASTELLANZESE 1921)

VAGGE ALESSANDRO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

Per leggere il comunicato completo CLICCA QUI