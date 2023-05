Il Napoli è campione d'Italia: la festa scudetto anche per le vie di Savona (FOTO e VIDEO)

Le 22.37 di giovedì 4 maggio 2023. Proprio in quel momento è arrivata l'ufficialità di quel traguardo che Napoli attendeva da 33 anni: l'1-1 sul campo dell'Udinese vale per la squadra di Luciano Spalletti il terzo scudetto della storia partenopea.

E anche a Savona, così come nel resto d'Italia, i tifosi azzurri si sono riversati in strada subito dopo il fischio finale della partita di Udine. Le vie e le piazze del centro cittadino, partendo da Corso Colombo fino a piazza Mameli, hanno così visto riversarsi in strada i tifosi azzurri per condividere la propria gioia celebrando l'atteso tricolore con caroselli, bandiere al cielo e qualche fuoco d'artificio.