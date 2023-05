Loano capitale della ginnastica ritmica il 3 e 4 giugno: torna il "Torneo Riviera delle Palme"

Si preannuncia un fine settimana da segnare col circoletto rosso per lo sport nel savonese quello dei prossimi 3 e 4 giugno, quando Loano si trasformerà per due giorni nella capitale per lo meno del Nord Italia, se non addirittura dell'intero stivale, della ginnastica ritmica che vedrà svolgersi la seconda edizione del torneo "Riviera delle Palme".

A quattro anni di distanza dalla prima e ultima edizione, con l'intermezzo di una pausa legata alle esigenze di contrasto alla pandemia Covid-19, oltre 400 atlete dagli 8 anni in sù animeranno il PalaGarassini per l'evento promosso dall'ASD Arteginnastica di Finale Ligure e dalla Gymnica Loano, da quest'anno sempre più legate tra di loro.

Da gennaio, infatti, i due sodalizi sportivi hanno avviato una collaborazione tecnica tentando di porsi come catalizzatore per i giovani che si vogliono avvicinare alla pratica di questa disciplina sportiva, con pure il proposito di diffonderla nel comprensorio del ponente savonese in maniera sempre più organica e capillare.

"Il sodalizio intende essere sprone e guida per i giovani, che si dedicano o si avvicinano allo sport con l'esempio, la disciplina e la propria competenza, valorizzando l'ideale sportivo come mezzo di coesione - spiegano il presidente della Gymnica, Marco Vigolungo, e la presidentessa di Arteginnastica, Nadia Pozzato - Crediamo fortemente che le due "giovani" associazioni abbiano, nel loro staff tecnico e dirigenziale, le capacità e gli stimoli per portare avanti questo progetto con gli obbiettivi prefissati".

Tra questi, per l'appunto, il torneo del prossimo mese di giugno per il quale le iscrizioni si sono dovute chiudere in anticipo vista l'imponente risposta di adesioni. La competizione, che si svolgerà sia a livello individuale che di squadra nelle categorie Silver e Gold sotto l'attento controllo e con un programma gestito dalle responsabili tecniche Andrea e Carlotta Violante, si preannuncia di livello nazionale, impreziosita dalla presenza di atlete di caratura internazionale, come Alexandra Agiurgiuculese che ha rappresentato l'Italia alle ultime olimpiadi di Tokyo nel 2021, Sofia Maffeis, Giorgia Galli, Gaia Pozzi, atlete che hanno partecipato all'ultimo campionati di serie Al.