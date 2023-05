Alla RN Savona il premio "Sportivi Savonesi nel Mondo", lunedì la premiazione in Sala Rossa

Lunedì 8 maggio alle 15 la squadra di Pallanuoto della Rari Nantes Savona, finalista della Len Euro Cup 2023, è stata invitata nella Sala Rossa del Comune di Savona per ricevere un ringraziamento dell’Amministrazione, a nome della città, per la straordinaria cavalcata che, pur non essendosi conclusa con la vittoria, ha riportato la Rari ai massimi livelli europei.

“In queste settimane, con la straordinaria impresa in Coppa LEN, la Rari è riuscita a riaccendere la passione dei savonesi tornando di nuovo a riempire la Zanelli – dichiarano il Sindaco Marco Russo e l’Assessore allo sport Francesco Rossello - La Rari è una realtà straordinaria, lo diciamo spesso, e in queste settimane ne abbiamo avuto l’ennesima prova, perché questo risultato è stato ottenuto grazie all’esperienza, alla serietà e alla passione che sono diventate il bagaglio di questa società che riesce a lanciare ragazzi cresciuti nelle proprie giovanili, che da sempre conta sulla capacità di tecnici straordinari, come oggi Alberto Angelini, savonesi di nascita e di formazione sportiva. Dietro questa attività c’è una programmazione e uno spirito di sacrificio che non devono mai essere dati per scontati e che vanno riconosciuti. Per questa ragione, il secondo posto in Len Euro Cup per noi vale oro e per questo vogliamo ricevere la squadra, il suo tecnico e i suoi dirigenti, per ringraziarli formalmente a nome della città”.

Il sindaco e l'assessore aggiungono anche che “non si deve mai dare per scontato nulla, dunque non va dimenticata la realtà del Nuoto Sincronizzato che, sotto l’impareggiabile regia di Patrizia Giallombardo, è diventata un centro d’eccellenza di livello europeo che continua a regalare titoli nazionali e internazionali a tutti i livelli, senior e giovanili. Oggi la Rari Nantes del Sincro è indissolubilmente intrecciata alla nostra squadra nazionale e questo è un altro motivo di orgoglio”.

Nel 2021, proprio le ragazze del Sincro erano state le prime a ricevere il premio per gli sportivi savonesi nel mondo. Lunedì, per la prima volta, il premio verrà conferito a una squadra, la Rari Nantes di Alberto Angelini che riceverà dal sindaco l'opera in ceramica raffigurante un pesce che l'assessorato allo Sport conferisce agli sportivi savonesi particolarmente meritevoli.