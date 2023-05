Pallanuoto, Play Off 5°/8° posto: buona la prima per la RN Savona, Quinto battuto 15-9

BPER RARI NANTES SAVONA - IREN GENOVA QUINTO 15-9

0.00 Finisce 15-9 per la RN Savona che torna al successo e inaugura con il sorriso la serie Play Off.

1.07 Campopiano firma il 15esimo gol savonese, prende il largo la Rari Nantes Savona. Anche per Gambacciani partita conclusa: nel Quinto entra il portiere di riserva Valle ma non tra i pali, giocherà fuori ruolo.

1.45 Quinto va a segno, 14-9.

3.29 Rete di Djurdjic, sempre più di marca biancorossa savonese il risultato. Nel Quinto partita finita per Fracas, Figari, Mijuskovic, Gitto e Massa; Panerai e Caldieri fuori per somma di falli nel Savona.

4.13 Rizzo ci mette la firma, Massaro è battuto.

4.44 Quinto con orgoglio, 12-8 alla "Zanelli".

5.19 Rizzo confeziona, Panerai realizza. Ancora in gol la Rari, espulso Bittarello (tecnico del Quinto).

6.07 Nicosia mura Villa, respinta eccellente del portiere della Rari e della Nazionale.

6.40 Lanzoni! La Rari se ne va, +4

6.59 Possesso offensivo per i savonesi.

Time out chiamato da Savona, capitan Rizzo prende in mano la situazione dopo l'espulsione di Angelini.

7.23 Rete di Patchaliev, la Rari allunga.

8.00 L'ultima frazione di gioco si apre con l'attacco della Rari.

Quarto tempo

Fine terzo tempo

00.00 Si chiude il terzo tempo, padroni di casa avanti di due lunghezze. Quattordici superiorità numeriche per la Rari (gara finita per il genovese Massa), dieci per Quinto.

00.01 Sul filo di lana è ancora Caldieri a far esultare la "Zanelli".

0.26 La Rari non concretizza il proprio possesso e Quinto non demorde: gol di Di Somma.

1.14 Quinto prova a colpire, la Rari si difende bene e sventa la minaccia.

1.44 Caldieri trova l'angolo giusto, ottava rete della Rari Nantes Savona.

2.22 Massaro dice no ad un bolide di Djurdjic, risposta eccellente dell'estremo difensore.

2.40 Quinto sfonda, in rete va Villa dopo una fitta trama di passaggi. Genovesi che restano attaccati alla partita, 7-6.

3.18 Massaro si supera su Djurdjic ma nulla può sul tap-in di Guidi. Savona ritrova il +2 nel momento più complicato della sua partita.

3.57 Ci prova Figari, palla sopra la traversa di Nicosia.

4.28 Espulso Angelini, tecnico savonese. Rari innervosita da alcune decisioni arbitrali.

5.22 Quinto spreca il suo turno in avanti, idem poco dopo Savona.

5.40 Guidi non trova la porta, pallone che schizza nei pressi della porta e si alza sopra la traversa.

6.02 Difende bene Savona che mantiene il vantaggio e si fionda in attacco.

6.47 Niente da fare anche per Quinto, Savona però non ne approfitta.

7.23 Traversa di Guidi, conclusione velenosa che aveva superato Massaro ma trovando poi il legno.

8.00 Subito in avanti la squadra di casa

Terzo tempo

Fine secondo tempo

0.00 Villa firma un gran gol per Quinto e si va al riposo sul 6-5. Partita tirata alla "Zanelli": sette superiorità numeriche per Quinto, nove per Savona.

0.29 Djurdjic non perdona, torna al gol la Rari Nantes al termine di un'azione manovrata.

0.57 Molina Rios, gran botta! Torna a -1 il Quinto.

1.20 Attimi confusi alla "Zanelli", si procede ora con un time out. Si ripartirà con Quinto in fase offensiva.

2.14 Niente da fare per Savona ma stessa sorte anche per Quinto che sul ribaltamento di fronte sbatte su Nicosia.

2.56 Grande chiusura difensiva di Djurdjic, biancorossi che tornano in attacco.

3.16 Ripartenza micidiale del Savona e arriva il gol di Caldieri.

3.28 Nicosia attento sulla botta di Di Somma.

4.26 Traversa di Campopiano, sfortunato il numero 9 di casa.

5.12 Savona poco brillante in attacco, genovesi che ripartono ma Nicosia non corre rischi.

6.03 Nicosia strepitoso su Figari, gran parata ma non finisce qui. Quinto ritrova il pallone e fa 4-3.

6.34 Poker della Rari: a segno nuovamente Campopiano che trova la porta da posizione defilata.

6.58 Tiro fuori da parte dei savonesi, Quinto riparte ma è di nuovo la Rari a recuperare il possesso della sfera.

7.30 Bordata di Ravina, Nicosia c'è. Possesso che torna alla Rari Nantes Savona.

8.00 Quinto sprinta meglio e va subito a caccia del 3-3.

Secondo tempo

Fine primo tempo

0.00 Savona non riesce a trovare il varco e il primo tempo termina qui. Cinque le occasioni in superiorità numerica per Savona, quattro per Quinto in questo primo parziale.

0.31 Ancora Figari, sorpresa la retroguardia di casa e Quinto accorcia: 3-2.

0.58 Palo di Djurdjic, a seguire gran parata di Massaro. Quinto rimane a -2.

1.49 Si sblocca il Quinto, a segno Figari: 3-1.

2.14 Tris Savona, la botta di Campopiano è vincente.

3.00 Un grande Nicosia evita il gol ospite, ma Quinto mantiene il possesso: la successiva conclusione di Villa termina alta.

3.57 Bene la fase difensiva savonese, ancora un pericolo sventato.

4.26 Djurdjic, gran gol: raddoppia la Rari Nantes Savona.

5.08 I padroni di casa non concretizzano e Quinto può riportarsi avanti, genovesi fallosi in attacco e la squadra di Angelini mantiene la porta inviolata.

6.13 Nicosia risponde presente ad una conclusione avversaria, Quinto che poi colpisce anche un legno. Riparte la Rari.

6.57 Gol del Savona, vantaggio biancorosso

7.22 Fuori subito Panerai ma il Savona riesce a difendere e recupera il possesso.

8.00 Il primo pallone della partita è del Quinto, iniziata la sfida della "Zanelli".

Primo tempo

GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Voltare pagina dopo Budapest con l'obiettivo di qualificarsi per le sfide europee della prossima stagione.

La BPER Rari Nantes Savona torna in vasca alla "Zanelli" contro l’Iren Genova Quinto nell’incontro valevole per la 1^ giornata delle Semifinali Play Off 5°/8° posto (che stabiliranno i piazzamenti alle coppe continentali) del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2022/2023.

Andiamo subito a conoscere gli schieramenti delle due squadre.

BPER RARI NANTES SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Giovanetti, Panerai, Rizzo, Caldieri, Bruni, Campopiano, Guidi, Djurdjic, Lanzoni, Da Rold.

ALLENATORE: Alberto Angelini.

IREN GENOVA QUINTO: Massaro, Gambacciani, Di Somma, Villa, Molina Rios, Ravina, Fracas, Nora, Figari, Mijuskovic, Gitto, Massa, Valle.

ALLENATORE: Luca Bittarello.