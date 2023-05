Calcio, Albenga. Opposizione all'attacco dopo le dimissioni di Marinelli: "Il sindaco ha avuto un ruolo? Serve una presa di posizione"

Il comunicato:

“La notizia bomba delle dimissioni del presidente dell’Albenga Calcio, Marinelli, a promozione appena conquistata dopo solo un anno di gestione, ha letteralmente gelato la tifoseria bianconera e l’intera città. Si sapeva che Marinelli, per problemi burocratici legati al suo lavoro, non avrebbe potuto ricoprire il ruolo di presidente con la squadra in Serie D, ma certo le sue accuse di tradimento rivolte ai dirigenti che gli hanno voltato le spalle per garantirsi un posto con quella cordata di imprenditori piemontesi che, molto probabilmente, subentreranno nella proprietà della squadra sono pesanti. Mi chiedo che ruolo abbia, in tutto questo, il Comune di Albenga.

Abbiamo visto tutti le fotografie del sindaco Riccardo Tomatis esultante con i tifosi per la promozione, ma non sappiamo se Tomatis abbia avuto un ruolo nel tradimento della dirigenza. Ci saremmo aspettati, non appena esploso il ‘caso Marinelli’, una presa di posizione del Sindaco che, tra l’altro, ha proprio la delega allo Sport, ma forse preferisce stare con ‘le famiglie di Albenga che credono che la squadra sia di loro proprietà’, come accusa Marinelli, o forse vivendo nel suo dorato empireo non si era nemmeno reso conto del disagio stava montando nell’Albenga Calcio 1928. Caro sindaco e assessore allo Sport, abbiamo capito che per te la promozione in Serie D era solo l’occasione di una foto opportunity. Ancora una volta, come ‘allenatore’ di una squadra meravigliosa come Albenga, hai dimostrato che sei in grado di collezionare solo retrocessioni. Dimettiti”: così Diego Distilo, Cristina Porro ed Eraldo Ciangherotti, capigruppo in Consiglio comunale ad Albenga