Calcio, Albenga. Francesco Cocito chiude il cerchio delle dimissioni bianconere

Il comunicato

Comunico le mie dimissioni da socio e da direttore sportivo dell’A.S.D. Albenga 1928.

Ringrazio il Presidente Simone Marinelli per l’opportunità ricevuta, per la splendida stagione disputata e per l’amicizia che mi lega a lui da anni.

Credendo di aver fatto un buon lavoro, concluso con la vittoria del Campionato, ringrazio tutto lo staff, i calciatori, il Mister, i dirigenti e i tifosi dell’Albenga calcio!

Mi prenderò il tempo necessario per valutare nuove proposte.

Un caloroso abbraccio!

Francesco Cocito