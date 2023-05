Napoli, dopo 33 anni, perché è una vittoria strameritata

Il Napoli di Luciano Spalletti torna sul tetto d’Italia: è la vittoria di tutti

Finalmente è successo! Il Napoli torna a vincere lo scudetto dopo 33 anni. L’ultima volta c’era ancora Diego Armando Maradona ed era il 1990. La città del Vesuvio ha dovuto attendere oltre tre decenni per poter tornare a gioire, ma a giudicare dai primi festeggiamenti ne è valsa davvero la pena.

Decisiva per la squadra di Spalletti la partita infrasettimanale alla Dacia Arena contro l’Udinese: l’1-1 ha permesso al club partenopeo di conquistare quel punto che mancava per la matematica. Il Napoli non è quindi più raggiungibile dalla Lazio e l’intera città può lasciarsi andare alla pazza gioia.

Napoli, uno scudetto strameritato: i momenti chiave

Fin dal primo giorno, il Napoli ha fatto capire all’intera Serie A che quest’anno le cose sarebbero andate diversamente. E infatti così è stato.

Gli azzurri sono stati determinati e concreti in ogni singolo momento, soprattutto in quelli più delicati in cui invece in passato avevano clamorosamente fallito. Da sottolineare specialmente i big match vinti, anche negli ultimi minuti.

Ad esempio il successo esterno contro il Milan nel settembre 2022: senza Osimhen, è Simeone a realizzare l’1-2 decisivo. Pesante anche la vittoria di Roma contro i giallorossi poche settimane dopo: allo scadere l’ha decisa tanto per cambiare l’attaccante nigeriano con una giocata delle sue. Senza dimenticare poi il successo di Bergamo per 1-2 contro l’Atalanta in rimonta, ma anche la vittoria contro la Sampdoria per 0-2 ad inizio gennaio 2023 pochi giorni dopo aver perso la partita con l’Inter che poteva riaprire il campionato.

Secondo i più, però, la partita più importante, quella che ha fatto capire a tutto il movimento Napoli – e ai suoi avversari – che questo sarebbe stato l’anno buono, è l’enorme trionfo contro la Juventus alla 18^ giornata: un 5-1 meraviglioso che ha distrutto la Vecchia Signora e lanciato verso lo scudetto i giocatori azzurri.

La stagione indimenticabile del Napoli

Per una volta possiamo dirlo ed esserne certi: in Italia ha vinto la squadra più forte e, soprattutto, quella che ha giocato meglio. E questo, ammettiamolo, è un bene per il nostro campionato. Niente più difesa, tatticismi e contropiede, ma qualità, possesso palla e mentalità offensiva. Ecco cos’ha portato mister Luciano Spalletti: passione, coraggio, entusiasmo. E Napoli non smetterà mai di ringraziarlo per questo.

A dimostrazione della superiorità di questa squadra sulle altre, ci sono ovviamente i numeri. Il vantaggio del Napoli sulle altre è quasi da record. D’altronde, vincere lo scudetto con 5 giornate d’anticipo non è roba che succede tutti i giorni.

A rendere ancora più speciale tutto questo sono stati i giocatori. Alcuni arrivati a parametro zero, altri per pochi spiccioli e da sconosciuti, altri ancora facevano parte addirittura del settore giovanile. Chi avrebbe mai pensato che questa squadra sarebbe riuscita a vincere lo scudetto dopo aver perso nella stessa estate pezzi da novanta del calibro di Insigne, Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz? Probabilmente nessuno. Neanche il più ottimista De Laurentiis, il presidente che nel 2004 ha preso il Napoli dalla Serie C e piano piano lo ha riportato in alto.