Pallanuoto, Rocchi e la Rari Nantes Savona ripartono dopo Budapest: "Ci serviva, ma non era scontato" (VIDEO)

Una partita nervosa, tosta, soprattutto nei primi tre tempi ma che i ragazzi di Angelini hanno interpretato nel miglior dei modi seppur non siano mancati momenti di difficoltà.

La Bper Rari Nantes Savona ieri sera alla Zanelli ha battuto 15-9 l'Iren Genova Quinto, rialzando la testa dopo la cocente sconfitta maturata in terra ungherese contro il Vasas in finale di Len Euro Cup.

"Non era semplice per noi, con il Quinto ci conosciamo a memoria. Ripartire dopo la sconfitta di Budapest ci serviva, ma non era scontato anche ripartire e vincere con questo largo vantaggio, siamo contenti. Sappiamo che questo è un campionato a sè" ha detto ai nostri microfoni il difensore biancorosso Niccolò Rocchi.

Il prossimo impegno sarà con la 2^ giornata delle Semifinali Play Off in programma martedì 9 maggio. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Paganuzzi” di Genova sempre con il Quinto. L’incontro avrà inizio alle ore 20,00.

"L'obiettivo è riqualificarci alla Coppa Len e il prossimo anno riproiettarci per provare a portarla a Savona e vincerla".