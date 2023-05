Calcio, Andora. Chiaffitella punge l'attuale dirigenza: "Poca coerenza. Resto pronto a nuove iniziative per il calcio andorese"

La notizia della scelta da parte del direttivo dell'Andora di privilegiare la cordata rappresentata dall'imprenditore Aga, per il passaggio di testimone al vertice della società, non è stata certo accolta con favore dalla controparte.

Davide Chiaffitella non ha nascosto infatti il proprio dispiacere per le decisione dei vertici biancoblu.

"In primis ci tenevo a rivolgere il mio in bocca al lupo a quella che sarà la nuova dirigenza dell'Andora, esprimendo il mio cordoglio per la scomparsa di Marco Marchiano.

Per quanto concerne le scelte intraprese dagli attuali vertici mi rammarico solo di essere una persona di parola con dei valori che al giorno d’oggi sono rari. Dall'altra parte mi aspettavo un comportamento similare,ma probabilmente ho sbagliato a valutare determinate persone tutt’altro che serie e soprattutto di parola: mi riferisco a Beppe Micucci e Alfonso Lo Re, il livello delle loro scelte calcistiche lo abbiamo già visto tutti visti i risultati disastrosi ottenuti negli ultimi due anni dopo che li abbiamo lasciati io e Davide Carofiglio hanno distrutto il settore giovanile e della loro coerenza come persone credo proceda di pari passo. Spero almeno non facciano più parte della nuova cordata per evitare che completino la distruzione dell’’Andora calcio. Invece ci tengo a ringraziare luca guardone, fino alla fine ha mantenuto la sua parola.

Avevamo già pronti i fogli per subentare come direttivo, le mail con il mio commercialista, oltre ad aver organizzato i camp con Giancarlo volontieri per l'imminente stagione estiva che stava già avendo successo a livello di adesioni turistiche. Siamo rimasti tutti spiazzati assieme al mio gruppo di amici dal loro repentino cambiamento di opinione.

Al calcio andorese - chiosa Chiaffitella - auguro le migliori fortune e resto pronto ad intraprendere iniziative che possano sostenerlo e promuoverlo in futuro.

Ah quasi dimenticavo ci tenevo a fare un CALOROSO ringraziamento al sindaco Mauro Demichelis per il sostegno che mi ha dimostrato e ci tenevo a fargli un in bocca al lupo per le future elezioni".