Calcio, Prima Categoria. Poontelungo per il double, prosegue la corsa promozione del Camporosso

La vittoria ai rigori di domenica scorsa ha permesso al Pontelungo di poter concorrere oggi pomeriggio per il titolo regionale di Prima Categoria.

Avversario di giornata sarà il PSM Rapallo nella cornice del Baciccia Ferrando di Pra (arbitra Ravenna di Chiavari, fischio d'inizio alle ore 17:45).

Il penultimo appuntamento stagionale per i granata, dato che domenica prossima è in programma la finale di Coppa Liguria.

Chi cerca la promozione in Prima Categoria è il Camporosso. Oggi riprenderà la marcia nei playoff regionali contro lo Sporting Aurora (ore 15:00). Per il Pra, in mattinata, sfida alla Calvarese e vittoria per 1-0 con la rete di Gjoka nel finale.

La classifica.