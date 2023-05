Calcio. Serie D, si chiude la regular season: lotta apertissima in zona salvezza, per il Vado prove di playoff contro il Pinerolo

Le nove vittorie di fila prima del ko di Sestri Levante avevano proiettato il Vado a un passo dal secondo posto, ma le tre sconfitte in trasferta rimediate nell'ultimo mese hanno in parte ridimensionato le ambizioni degli uomini di mister Didu, che possono comunque festeggiare un piazzamento playoff in ghiaccio da tempo e un campionato di altissimo profilo condotto senza mai uscire dalla top five.

L'ultima fatica della regular season rossoblu sarà al "Chittolina" contro il Pinerolo, in piena corsa salvezza e praticamente costretto a vincere per evitare gli spareggi playout: a caccia del bottino pieno anche Lo Bosco e compagni, che cercheranno fino all'ultimo di arpionare quel terzo posto utile a giocare in casa la semifinale playoff contro il Bra, a cui basterà un punto per blindare il suo piazzamento, con un occhio anche alla piazza d'onore in caso di vittoria a Sarzana e contemporaneo ko della Sanremese in quel di Stresa.

Tantissimi incastri possibili in zona salvezza: il Derthona di scena a Fossano cerca gli ultimi tre punti per mettersi al riparo da ulteriori guai senza dover guardare ai risultati in casa altrui, mentre per Chisola e Castanese le percentuali di playout restano piuttisto alte. Appeso a un filo lo Stresa, costretto a battere la Sanremese e a sperare nei passi falsi di Pinerolo e Derthona.

Fischio d'inizio alle 15.00 su tutti i campi, aggiornamenti in tempo reale su Svsport.it