Rugby. Il Cus Genova retrocede in Serie B, Savona ko a Lecco

L’ultima giornata del Campionato di Serie A ha così stabilito che il CUS Genova, ultimo in classifica, retrocede in Serie B, mentre la Pro Recco per evitare la stessa sorte parteciperà con Villa Pamphili Roma e Valpolicella ai play out. Il Recco nonostante si sia confrontato con il Parabiago, capolista del Girone 1 e già ammesso ia ply off per salire in TOP 10, è riuscito a mettere a segno quattro mete le quali gli hanno consentito di incamerare il decisivo punto di bonus difensivo, staccando così in classifica di un punto il CUS Genova. Le mete rivierasche sono state segnate da Demergasso e Lorenzo Romano nel primo tempo, da Navone ed una di mischia nel secondo tempo, completate da tre trasformazioni di Mauriziano Fantozzi. In Serie C chiuso il Girone promozione con pesante sconfitta dello Spezia a Rho e affermazione di misura delle Province dell’Ovest. Nel Girone Territoriale, invece, l’Amatori Genova e i cadetti del CUS Genova accedono insieme al CUS Torino e Cuneo Pedona, le due vincenti del girone piemontese, alla fase finale che assegna la Coppa Mare & Monti.

SERIE A GIRONE 1 (XI GIORNATA RIT.)

Parabiago – AIRCOM Recco 71/26

Noceto – PROMOTICA I Centurioni 20/15

CUS Milano – Biella 22/18

Amatori Alghero – Parma 15/24

VII Torino – A.S.R. Milano 31/14

CUS Genova in sosta programmata

CLASSIFICA: Parabiago punti 83, Noceto 65, I Centurioni 64, CUS Milano 61, VII Torino 57, A.S.R. Milano 55, Parma 52, Biella 51, Alghero 31, Pro Recco 16, CUS Genova punti 15.

Parabiago accede ai play off promozione alla TOP 10

Pro Recco passa ai play out, CUS Genova retrocede in Serie B.

SERIE B GIRONE 1 (X GIORNATA RIT.)

Tutto Cialde Lecco – Savona 55/0

Unione Monferrato – Varese 52/15

Bergamo – PROBIOTICAL Amatori Novara 134/0

Piacenza – Ivrea 42/7

Amatori Capoterra – Olbia 32/10

Amatori&Union Milano in sosta programmata

CLASSIFICA: Unione Monferrato e Amatori&Union Milano 78, Lecco (*) 62, Capoterra (*) e Bergamo 58, Piacenza 51, Savona 32, Ivrea 23, Varese 21, Novara 17, Olbia 13.

(*): da recuperare

SERIE C PROM. G. 4 (VI GIORN. RIT.)

Rho – DR Ferroviaria Spezia 66/5

Volpiano – Province dell’Ovest 36/37

Biella cad. – Rivoli 27/45

Stade Valdotain – San Mauro 74/5

CLASSIFICA: Rho punti 70, Stade Valdotain 55, San Mauro 44, Rivoli 39, RC Spezia 33, Biella cad. (*), Volpiano e Province dell’Ovest (*) punti 13.

(*): da recuperare

SERIE C POULE 1 INTERREGIONALE COPPA MARE E MONTI

Lions Tortona – Alessandria 26/12

CUS Genova cad. – CUS Piemonte Orientale 48/0

Amatori Genova – UR Riviera 57/5

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 41, CUS Genova cad. 40, Lions Tortona 31, CUS Piemonte Orientale 25, UR Riviera 16, Alessandria punti 2.

UNDER 19 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE A (II GIORN. RIT.)

VII Torino – Pro Recco (Recco ha rinunciato)

Unione Monferrato – Biella 57/14

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 25, VII Torino 16, Biella (*) 0, Pro Recco (*) punti -8.

(*): da recuperare

UNDER 19 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (III GIORNATA)

Amatori Genova – UR Riviera (n.d. rinuncia UnionRiviera)

Moncalieri – URP Alessandria (posticipata al 14/5)

CLASSIFICA: Amatori Genova e UR Riviera punti 10, URP Alessandria 0, Moncalieri punti -4.

UNDER 17 TERZA FASE INTERREGIONALE (II GIORNATA)

Franciacorta – Amatori Genova 50/24

Seregno – San Mauro 15/7

CLASSIFICA: Franciacorta e Seregno punti 9, Amatori Genova 3, San Mauro punti 1.

UNDER 15 III FASE CONSOLIDAMENTO (XXI GIORNATA)

Volvera – UR Riviera 35/17