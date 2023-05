Calcio, Veloce. Il vicepresidente Sanguineti conferma. "Nostra la matricola dell'Amatori Calcio Savona, nessun accordo con Cittadino e il Savona FBC"

Una conferma e una smentita rispetto alla "vulgata" che sta circolando per le vie di Savona in queste ore.

Dietro all'Amatori Savona, la società che insieme al Savona Rugby ha partecipato alla manifestazione di interesse per lo stadio Bacigalupo, c'è la Veloce, come conferma il vicepresidente granata, l'avvocato Francesco Sanguineti:

"Sì, nessun segreto, la matricola societaria è nostra e abbiamo deciso di partecipare insieme al Savona Rugby alla manifestazione di interesse.

Prossimamente pondereremo le valutazioni del caso, decidendo se proseguire con il bando vero e proprio, anche a seconda dei futuri sviluppi. Riconosciamo al Savona, quale esso sia, di essere il primo club della città, poi arriva proprio la Veloce.

Con il presidente Dario Ermellino e tutto il Savona Rugby si è creato un clima di grande feeling, come si è visto anche per il campo di Valleggia, e nel mondo dello sport, come in tanti altri ambiti, è il presupposto base per poter cooperare senza contrasti".

Nettamente smentito il possibile accordo con il Savona Fbc del presidente Cittadino.

"E' una voce che circola, ma la smentiamo categoricamente - chiosa l'avvocato - non abbiamo alcun tipo di patto sotterraneo con altri club".