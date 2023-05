Calcio, Stadio Bacigalupo. Aperte le buste per la manifestazione di interesse: tandem Priamar - Città di Savona, il Rugby con l'Asd Amatori Calcio Savona

Pochi istanti fa è arrivata la nota da parte dell'amministrazione comunale di Savona in merito all'apertura delle buste in merito alla manifestazione di interesse dello stadio Bacigalupo.

Due le buste presentate, con il Priamar e il Città di Savona pronte a unire le forze, così come il Savona Rugby e un ASD, l'Amatori Calcio Savona, (una "costola" della Veloce).

La nota di Palazzo Sisto:

Oggi sono state aperte le buste ed esaminate le manifestazioni d’interesse relative allo stadio Bacigalupo il cui termine per la presentazione è scaduto lo scorso 28 aprile. Si sono candidati alla gestione dell’impianto 2 soggetti. Si tratta di 2 aggregazioni di società: la prima composta da US Priamar e ASD città di Savona, la seconda composta da Rugby Savona e ASD Amatori calcio Savona. Essendo pervenuta più di un’offerta si dovrà quindi procedere alla gara per l’aggiudicazione della concessione invitando i partecipanti alla manifestazione d’interesse, partecipanti ai quali, nel frattempo, verrà richiesta della documentazione aggiuntiva, propedeutica alla partecipazione alla gara.